Real Madryt obrał sensacyjny cel transferowy. Zupełnie nowe nazwisko

Real Madryt poszukuje środkowego obrońcy, który będzie rywalizował o pierwszy skład po odejściu Nacho. Jak informuje The Sun, na radar Królewskich trafił Marc Guehi z Crystal Palace.

Źródło: The Sun

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Marc Geuhi na radarze Realu Madryt

Real Madryt w letnim oknie transferowym będzie chciał wzmocnić linię obrony. Po odejściu Nacho w środku defensywy powstała ogromna wyrwa, którą jak najszybciej trzeba zneutralizować.

Media od dłuższego czasu spekulują, że nowym nabytkiem Realu prawdopodobnie zostanie Leny Yoro z Lille. Jednak Królewscy nie chcą ryzykować, skupiając się tylko na Francuzie i z tego powodu już wytypowali ewentualną alternatywę. Jak informuje brytyjskie The Sun, na radarze Los Blancos znalazł się Marc Guehi z Crystal Palace.

Środkowy obrońca Orłów ma za sobą fantastyczny sezon i dzięki temu występuje w podstawowym składzie reprezentacji Anglii na Euro 2024. Taki obrót spraw naturalnie oznacza wzrost zainteresowania piłkarzem, który niebawem może zmienić barwy klubowe.

Oprócz Realu Madryt w grze o Guehiego jest m.in. Manchester United. Jednak w bezpośredniej batalii Królewscy mają zdecydowanie więcej argumentów, a jednym z nich jest Jude Bellingham. Anglik świetnie odnalazł się na Santiago Bernabeu i być może wpłynie na kolegę z kadry, zachęcając go do przenosin do Hiszpanii.

Rozwój sytuacji najpewniej nastąpi już po Euro 2024. Marc Guehi dobrymi występami może znacząco zwiększyć swoją wartość, na co bez wątpienia liczy Crystal Palace. Aktualnie spekuluje się, że obrońca będzie kosztował około 50 mln euro.

