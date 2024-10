Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Laporte, Lukeba i Reis na liście życzeń Realu Madryt

Real Madryt w najbliższym czasie musi skupić się na wzmocnieniu linii defensywnej. Na szczególną uwagę zasługuje pozycja środkowego obrońcy, gdzie Carlo Ancelotti ma ograniczone pole manewru w rotacji składem. Z tego względu niewykluczone, że zimą bądź latem na Santiago Bernabeu zawita nowy stoper, który nie tylko da więcej opcji wyboru, ale również zwiększy rywalizację o miejsce w składzie.

Mario Cortagena z portalu The Athletic dotarł do informacji, kto znajduje się na liście życzeń Realu Madryt. Z jego wieści wynika, że w notesie Florentino Pereza widnieją trzy nazwiska. Pierwsze z nich to Aymeric Laporte, o którym w kontekście transferu do Los Blancos pisano już w przeszłości. Hiszpan nie do końca jest zadowolony z pobytu w Arabii Saudyjskiej i rozważa powrót do ojczyzny.

Pozostała dwójka to Castello Lukeba z RB Lipsk oraz Vitor Reis z Palmeiras. Pierwszy z nich to francuski stoper, który po odejściu z Lyonu rozwija swój talent w ekipie z koncernu Red Bulla. 21-latek ma duży potencjał, co odzwierciedla ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. Oprócz giganta z La Ligi reprezentant Francji do lat 21 przymierzany jest również do Asto Villi i Chelsea.

Natomiast gracz Palmeiras to utalentowany 18-letni obrońca, który ma spore papiery na wielkie granie w przyszłości. Rozwój młodego gracza urodzonego w 2006 roku śledzą największe marki w Europie jak FC Barcelona, Liverpool czy Arsenal. Warto wspomnieć, że Real Madryt ma dobre relacje z obecnym klubem Reisa, bowiem niedawno podobną drogą zdecydował się pójść Endrick, za którego zapłacono ok. 47,5 mln euro.