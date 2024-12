Martin Zubimendi nie zamierza przeprowadzać się do Anglii. Jak twierdzi portal TBR Football zimą kluby Premier League nie złożą oferty za pomocnika. Real Madryt myśli o piłkarzu w kontekście przyszłego lata.

Liverpool i Man City obejdą się smakiem, Zubimendi nie chce grać w Anglii

Martin Zubimendi latem podczas okna transferowego był bardzo blisko przeprowadzki do Premier League. Liverpool był gotów zapłacić 60 milionów euro odstępnego, a sam piłkarz miał zarabiać na Anfield Road znacznie więcej niż w Realu Sociedad. Ostatecznie pomocnik nie skorzystał z możliwości gry w czołowym klubie i odrzucił ofertę. Informacje o potencjalnym transferze do Anglii ponownie nabierają tempa, gdyż lata moment otworzy się zimowe okno. Okazuje się jednak, że topowe zespoły Premier League nie pozyskają mistrza Europy.

Oprócz Liverpoolu w ostatnich miesiącach o transferze Zubimendiego myślał również Manchester City. W drużynie Obywateli reprezentant Hiszpanii miałby zastąpić swojego rodaka. Pep Guardiola szuka następcy Rodriego ze względu na poważną kontuzję pomocnika.

Jak przekazał Graeme Bailey z portalu TBR Football w styczniu na pewno Martin Zubimendi nie zostanie zawodnikiem żadnego klubu z Premier League. Hiszpan nie wyraził chęci na przeprowadzkę do Anglii. Co ciekawe dziennikarz poinformował, że do wyścigu o sprowadzenie piłkarza dołączył Real Madryt. Królewscy rozpatrują 25-latka jako potencjalny cel na lato przyszłego roku.

Zubimendi w aktualnym sezonie ma na swoim koncie 21 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Na ten moment może pochwalić się zdobyciem jednej bramki i zaliczeniem dwóch asyst. Kontrakt z Realem Sociedad obowiązuje go do czerwca 2027 roku.