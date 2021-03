Karim Benzema to ostatnio zawodnik, który utrzymuje Real Madryt w walce o mistrzowski. Tymczasem nie milkną doniesienia związane z tym, że Francuz po sezonie może rozstać się ze stołeczną drużyną. Aktualna umowa piłkarza wygasa z końcem czerwca 2022 roku.

Skuteczność wciąż utrzymywana

Karim Benzema trafił do Realu w 2009 roku z Olympique Lyon. Wówczas 33-latek zdecydował się na krok do przodu, trafiając do jednej z najmocniejszych ekip na świecie. Dzisiaj jednak zawodnik jest bliżej końca kariery niż początku, a w związku z tym, że do ekipy z Madrytu przymierzani są Kylian Mbappe, czy Erling Haaland, to pojawiają się głosy, że dla Benzemy miejsca w składzie może zabraknąć.

Francuski napastnik w każdej z dwóch poprzednich kampanii w La Liga zdobył po 21 bramek. W tym sezonie ma natomiast na swoim koncie 17 strzelonych goli. W starciu z Atalantą zdobył też kluczową bramkę, dzięki czemu Real wywalczył awans do kolejnej fazy rozgrywek.

Benzema nie zwalnia jednak tempa. W sobotnim starciu z Celtą Vigo oprócz dwóch zdobytych bramek zaliczył też asystę. O ile na razie nie słychać z ust zawodnika o planach na przyszłość, to fakt, że Francuz ma kontrakt tylko do końca czerwca przyszłego roku, sprawia, że wkrótce takie myśli mogą się pojawić.

Realny scenariusz zakłada powrót Benzemy do OL

Były agent zawodnika Karim Djaziri w rozmowie z Inside Gones dał do zrozumienia, że jest możliwy scenariusz z powrotem Benzemy do OL. – Czy Karim Benzema wróci do Lyonu? Myślę, że tak właśnie będzie. Rozmawia ze mną regularnie i ogląda wszystkie mecze OL. Chociaż jeszcze nie odwiedził. I jeszcze nie odwiedził Groupama Stadium – rzekł menedżer.

– Lyon jest dla Karima ważnym klubem. Jest rozdarty między tym, aby opuścić największy klub na świecie i wrócić do Lyonu. W każdym razie przypuszczam, że to tylko kwestia czasu – dodał Djaziri.