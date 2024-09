fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt wykazuje zainteresowanie Miguelem Gutierrezem

Real Madryt ma kłopoty w defensywie, co sprawia, że sternicy Los Blancos rozglądają się za różnymi rozwiązaniami. Tymczasem ciekawe informacje przekazał serwis Defensa Central. Podobno na celowniku hiszpańskiego giganta znajduje się Miguel Gutierrez.

Źródło przekonuje, że Real poważnie rozważa pozyskanie wyróżniającego się lewego obrońca Girony. Królewscy mieliby wyłożyć na transakcję zaledwie osiem milionów euro, co jest efektem zawartego porozumienia między ekipami. Jednocześnie klub z Madrytu ma liczyć na to, że jeśli pozyska tego zawodnika, to będzie mógł go drożej sprzedać. Tym bardziej że istnieje kilka klubów, które są gotowe wyłożyć 30 milionów euro na piłkarza. Tyle bowiem wynosi klauzula odstępnego za zawodnika wpisana w jego kontrakcie z rewelacją La Liga z poprzedniego sezonu.

W gronie chętnych na transfer z udziałem Miguela Gutierreza znajdują się takie ekipy jak: Arsenal, Bayer Leverkusen, Bayern Monachium czy Bolognia. Jedną z mocnych stron piłkarza jest też to, że nie musi grać tylko w defensywie, ale może być ustawiany na pozycjach, gdzie mógłby angażować się bardziej w konstrukcję gry.

23-letni piłkarz na kontrakt ważny z Gironą do 2027 roku. Hiszpan trafił do tej ekipy z Realu w sierpniu 2022 roku za zaledwie cztery miliony euro. Klub z Madrytu oprócz tego, że może odkupić gracza za osiem milionów euro, zapewnił sobie też 50 procent zysku z ewentualnego kolejnego transferu z udziałem zawodnika.

