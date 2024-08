Real Madryt może celować w transfer z udziałem mistrza Europy

fot. Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: CarloAncelotti i Florentino Perez

Real Madryt zainteresował się Martinem Zubimendim z Realu Sociedad

Real Madryt prawdopodobnie tego lata nie sfinalizuje już żadnych wzmocnień. W każdym razie działacze Królewskich już myślą o transferach, które mogą zostać przeprowadzone latem przyszłego roku. Ciekawe wieści przekazał serwis Defensa Central.

Na dzisiaj w ekipie z Estadio Santiago Bernabeu nie ma planów o transferach do klubu. Niemniej wciąż mogą się z Królewskimi rozstać Dani Ceballos czy Alvaro Rodriguez. Źródło natomiast przekonuje, że władze triumfatora ostatniej edycji Ligi Mistrzów zainteresowały się Martinem Zubimendim z Realu Sociedad.

Baskowie ostatnio czerpią dużo korzyści z gry zawodnika. Zubimendi ma kontrakt ważny do 2027 roku z Realem Sociedad. Tego lata było już blisko, aby zawodnik zmienił pracodawcę. Było kilku chętnych na transfer z udziałem piłkarza. W każdym razie Zubimendi uznał, że chce zostać w drużynie z Reale Arena jeszcze przez co najmniej jeden sezon. Nie znaczy to jednak, że w przyszłości zawodnik nie będzie rozważać ofert.

25-latek to defensywny pomocnik, którego rynkowa wartość wynosi 50 tysięcy euro. 10-krotny reprezentant Hiszpanii to wychowanek Realu Sociedad. Kilka tygodni temu piłkarz mógł cieszyć się z wygrania mistrzostwa Europy, a wcześniej wygrał Ligę Narodów UEFA z drużyną narodową. Z kolei w trakcie kampanii 2019/2020 triumfował z Realem Sociedad w Copa del Rey.

Czytaj więcej: Real Madryt szykuje bombę transferową? Może zastąpić Ceballosa