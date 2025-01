Real Madryt ma na celowniku prawego obrońcę. Wcześniej chciała go Barcelona

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Andrei Ratiu może dołączyć do Realu Madryt

Real Madryt ma na swojej liście potencjalnych wzmocnień prawego obrońcę z La Ligi, a konkretnie Andrei Ratiu, zawodnika Rayo Vallecano. Rumun przeżywa świetny okres w swojej karierze i jest jedną z opcji, która może wzmocnić prawą stronę defensywy Królewskich. 26-latek jest atrakcyjną alternatywą dla klubów poszukujących jakościowego prawego obrońcy w rozsądnej cenie. Zawdzięcza to swojej stabilnej formie oraz kwocie ewentualnego transferu szacowanej na około 15 milionów euro.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Również FC Barcelona obserwuje Ratiu, który miałby być potencjalnym zmiennikiem dla Kounde.

Wychowanek Villarrealu potrafi się adaptować do różnych sytuacji. W Rayo Vallecano poczynił spore postępy, co pozwoliło mu stać się kluczowym zawodnikiem zespołu. Dobrze sobie radzi zarówno w defensywie jak i w ofensywie.

Dla Ratiu ewentualny transfer do Realu Madryt oznaczałby ogromny skok w jego karierze, ale również wielkie wyzwanie. Byłby to sprawdzian jego zdolności do rywalizacji na najwyższym poziomie.

Rayo Vallecano nie zamierza ułatwiać odejścia swojego zawodnika bez odpowiedniej oferty. Rumun ma ważny kontrakt do 2028 roku. Dzięki zainteresowaniu innych europejskich klubów, Rayo może pozwolić sobie na wypracowanie korzystnego porozumienia. To może skutkować wzrostem wartości prawego obrońcy.

26-latek nie jest jedyną rozważaną opcją przez Los Blancos. Prawa strona defensywy Realu Madryt wymaga wzmocnień, a rumuński obrońca może być tanim i skutecznym rozwiązaniem.

Czytaj dalej: Real Madryt stawia ultimatum Daviesowi. Nastąpił nagły zwrot