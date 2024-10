fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real zabiega o gwiazdę Liverpoolu

Trent Alexander-Arnold jest uważany za wymarzone wzmocnienie Realu Madryt. Bardzo poważna kontuzja Daniego Carvajala sprawiła, że o przenosinach Anglika na Santiago Bernabeu mówi się coraz więcej. Od bardzo dawna jego nazwisko znajduje się na liście życzeń mistrza Hiszpanii, a ostatnie wydarzenia sprawiły, że został on wręcz określony priorytetem transferowym. Nadarza się świetna okazja, aby go sprowadzić, gdyż po sezonie 2024/2025 wygasa jego kontrakt z Liverpoolem.

Przykłady Kyliana Mbappe czy Antonio Rudigera pokazują, że Real aktywnie działa na rynku i wyszukuje szans, aby wzmacniać się zawodnikami z wygasającymi umowami. Alexander-Arnold także może na tej zasadzie dołączyć do nowej drużyny. Nie jest tajemnicą, że dla Anexandra-Arnolda wizja gry na Santiago Bernabeu jest bardzo kusząca. Zainteresowanie Królewskich sprawia, że odrzucił do tej pory wszystkie propozycje przedłużenia umowy ze strony Liverpoolu.

“Fichajes” informuje, że Real Madrytt może nie czekać do lata, a hitowy transfer z udziałem Alexandra-Arnolda dojdzie do skutku w trakcie zimowego okienka. Liverpool czeka na ostateczną decyzją prawego defensora. Jeśli jego odejście będzie przesądzone, The Reds mogą postawić na styczniową sprzedaż, tak aby zarobić na tym rozstaniu jakiekolwiek pieniądze. Królewscy mogliby liczyć na promocyjną cenę, a Alexander-Arnold wzmocniłby drużynę jeszcze w trakcie sezonu.

26-latek od początku kariery jest związany z Liverpoolem. Rozegrał dla tego klubu już 319 meczów, notując liczby na poziomie 19 goli i 83 asyst.