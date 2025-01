Real Madryt podjął decyzję ws. kluczowego transferu

Real Madryt zdecydował, że w zimowym oknie transferowym nie pozyska nowego środkowego obrońcy. Jak informuje MARCA, Florentino Perez woli poczekać do lata.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt podjął decyzję. Zimą nie ściągnie środkowego obrońcy

Real Madryt w ostatnich tygodniach notował naprawdę solidne wyniki i wydawało się, że Królewscy wreszcie wkroczyli na właściwe tory. Natomiast wszelkie wady drużyny Carlo Ancelottiego ponownie brutalnie obnażyła FC Barcelona, która rozbiła Los Blancos 5:2 w finale Superpucharu Hiszpanii. Po tym meczu w mediach ponownie rozgorzała dyskusja na temat potencjalnych wzmocnień Królewskich.

WIDEO: Absurdalnie wysokie wyceny piłkarzy Realu Madryt

Przede wszystkim odżył temat pozyskania nowego środkowego obrońcy, ponieważ awaryjne rozwiązanie z Aurelienem Tchouamenim okazało się kompletnym niewypałem. Na dodatek Ancelotti nie darzy zaufaniem Raula Asencio, który został wdrożony do pierwszego składu w obliczu wielu kontuzji.

Mogłoby się wydawać, że takie okoliczności zmuszają Real Madryt do działań na rynku transferowym. Jednak Florentino Perez nie ma zamiaru dokonywać pochopnych ruchów i woli poczekać ze wzmocnieniami defensywy do lata. Za tę decyzję na sternika Królewskich spada spora fala krytyki ze strony kibiców, którzy szeroko wyrażają swoje niezadowolenie w mediach społecznościowych.

Aktualnie sztab szkoleniowy Realu czeka na powrót do zdrowia Davida Alaby. Piłkarz po ponad rocznej przerwie wrócił do treningów i w ciągu najbliższych tygodni ma być do dyspozycji.