Laurent Lairys/Agence Locevaphotos / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Hakimi może wrócić do Realu, PSG walczy o zatrzymanie gwiazdora

Paris Saint-Germain prawie trzy miesiące temu straciło największą gwiazdę klubu. Kylian Mbappe podjął decyzję o nieprzedłużeniu kontraktu i zdecydował się zmienić drużynę. Francuz na zasadzie wolnego transferu zasilił szeregi Realu Madryt. Istnieje szansa, że w przyszłości podobną drogę obierze inny gracz francuskiego giganta. Pod znakiem zapytania stoi przyszłość Achrafa Hakimiego.

Nie jest tajemnicą, że PSG chce przedłużyć kontrakt z prawym obrońcą. Obecna umowa reprezentanta Maroka obowiązuje do czerwca 2026 roku. Kierownictwo klubu ze stolicy Francji, aby uniknąć rozstania z piłkarzem bez żadnego zarobku, chce zrobić wszystko, aby go zatrzymać. Z informacji portalu Fichajes wynika, że nie będzie to wcale łatwe zadanie, bowiem Real Madryt monitoruje sytuację piłkarza. Florentino Perez rozważa ponowne zakontraktowanie zawodnika jako potencjalnego następcę Daniego Carvajala.

Warto przypomnieć, że Hakimi to wychowanek Realu Madryt. W seniorskiej drużynie Los Blancos występował w latach 2016-2018, lecz nie był w stanie przebić się do wyjściowej jedenastki na stałe. Łącznie w koszulce Królewskich rozegrał tylko 17 spotkań i zdobył dwie bramki.

Zanim trafił do Paris Saint-Germain przed sezonem 2021/2022 bronił barw takich klubów jak Inter Mediolan czy Borussia Dortmund. W aktualnym sezonie uzbierał 5 meczów, w których zdobył jedną bramkę i zaliczył dwie asysty.