Real Madryt chce pozyskać mistrza świata. Francuz ma zastąpić Tchouameniego

N’Golo Kante na radarze Realu Madryt

Real Madryt przygotowuje się na ewentualne odejście Aureliena Tchouameniego, który nie ma pewnej pozycji w drużynie Carlo Ancelottiego. Według najnowszych informacji, jednym z głównych kandydatów na jego następcę jest wskazany N’Golo Kante, który obecnie gra w saudyjskim Al-Ittihad. Doświadczony francuski pomocnik w lipcu ubiegłego roku opuścił Stary Kontynent.

WIDEO: Absurdalnie wysokie wyceny piłkarzy Realu Madryt

Jak czytamy w artykule, 33-letni Francuz wyraźnie zasygnalizował chęć powrotu do Europy, co tylko podsyca spekulacje na temat jego potencjalnego transferu do stolicy Hiszpanii. Co istotne, władze saudyjskiego klubu nie zamierzają łatwo pozbywać się jednej ze swoich największych gwiazd.

Trener Carlo Ancelotti już wskazał na pilną potrzebę wzmocnienia linii pomocy, a pozyskanie mistrz świata może być odpowiedzią na jego potrzeby. Przypomnijmy, iż N’Golo Kante w 2023 roku opuścił Chelsea po siedmiu latach, przenosząc się do Arabii Saudyjskiej. Kluby z Saudi Pro League kuszą znanych zawodników astronomicznymi finansami.

Francuz w obecnym sezonie rozegrał 13 meczów w barwach Al-Ittihad i dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. Dołożył również jedną asystę. Jego kontrakt w zespole z Bliskiego Wschodu obowiązuje do połowy 2026 roku.