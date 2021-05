Gareth Bale do końca czerwca tego roku jest na wypożyczeniu w Tottenhamie Hotspur. Ciekawe doniesienia napływają natomiast z Hiszpanii. Zawodnik podobno rozważa rozwiązanie umowy z Realem Madryt, która wygasa z końcem czerwca tego roku. Ciekawe jest też to, że piłkarz bierze podobno pod uwagę zakończenie piłkarskiej kariery.

Gareth Bale w trakcie sezonu 2020/2021 bronił Tottenhamu Hotspur. Wygląda na to, że angielski klubu nie zdecyduje się na wykupienie zawodnika na stałe, co wiąże się z powrotem Walijczyka do Realu Madryt

Serwis ABC.es donosi, że 31-latek poważnie bierze pod uwagę zakończenie piłkarskiej kariery po Euro

Gareth Bale rozważa zawieszenie butów piłkarskich na kołku

Garath Bale od dłuższego czasu nie poświęca się piłce nożnej, tak jak tego się po nim oczekuje. Tajemnicą Poliszynela jest to, że Walijczyk bardziej koncentruje się na swojej pasji, którą jest golf. Teraz gdy powoli dobiega końca wypożyczenie piłkarza do The Spurs, pojawiają się różne doniesienia na temat przyszłości zawodnika.

31-latek w zakończonym w miniony weekend sezonie wystąpił łącznie w 31 spotkaniach, w których zdobył 16 bramek. Reprezentant Walii zaliczył również trzy asysty, co potwierdza, że piłkarz wciąż ma wiele do zaoferowania na boisku. Warte uwagi jest jednak także to, że zawodnik w trakcie ostatniej kampanii musiał kilka razy pauzować z powodu kontuzji.

Walijczyk ma umowę ważną z Królewskimi do 2022 roku. Aktualnie zawodnik skupia się jednak na zbliżających się dużymi krokami Mistrzostwach Europy. Tymczasem niewykluczone, że po zakończeniu Euro zawodnik na dobre zakończy piłkarską karierę. Piłkarz podobno analizuje taki scenariusz z rodziną.

Odnotujmy, że dzięki kontraktowi z Realem Madryt zawodnik może liczyć na zarobki w wysokości 15 milionów euro netto.

