Gareth Bale udzielił interesującego wywiadu hiszpańskiej prasie. Reprezentant Walii wypowiedział się między innymi na temat trudnych relacji z dziennikarzami w Hiszpanii, gdy bronił barw Realu Madryt. Walijczyk spędził w szeregach Królewskich osiem lat po rozstaniu z Tottenhamem Hotspur w 2013 roku.

Gareth Bale wróci do Realu?

Gareth Bale do końca czerwca tego roku jest na wypożyczeniu z Realu do ekipy z Premier League. Gdy zawodnik trafił do teamu z Santiago Bernabu, był postrzegany za kolejnego Galactico. Z czasem jednak narracja hiszpańskiej prasy uległa zmianie, na co wpływ miały przede wszystkim kontuzje piłkarza.

Na dzisiaj wszystko wskazuje na to, że Bale na kolejny sezon wróci do Realu, aby wypełnić swój kontrakt, który obowiązuje do końca czerwca 2022 roku. Mało prawdopodobne jest, aby Tottenham zdecydował się na aktywowanie klauzuli, wykupując piłkarza na stałe.

Bale przekonywał natomiast w rozmowie z dziennikiem AS, że nie planuje zmienić swojego charakteru i w przypadku powrotu do Realu będzie takim samym człowiekiem, jak przed wyjazdem do The Spurs na wypożyczenie.

– Nie postąpiłem tak, jak powinienem, ale prawda jest taka, że ​​dla nikogo się nie zmienię. Nie pozwolę prasie zmienić mojego życia ani sposobu, w jaki robię różne rzeczy. Myślę, że z tego powodu w pewnym sensie pokutuje, ale nie chcę się zmieniać – przekonywał zawodnik.

– Mówię po hiszpańsku na tyle dobrze, aby się bronić i rozumiem wszystko. To, co naprawdę denerwuje dziennikarzy w Hiszpanii, to to, że nie rozmawiałem z nimi, więc zrobili wielki dramat, że nie mogę zrobić tego czy tamtego – uzupełnił Bale.

W trakcie kampanii 2020/2021 walijski zawodnik wystąpił łącznie w 34 meczach, strzelając w nich 16 goli. 11 z nich zaliczył w meczach Premier League.