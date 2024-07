Real chce gwiazdę Liverpoolu. Bellingham namawia na transfer

Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez i Jude Bellingham

Trent Alexander-Arnold na radarze Realu Madryt

Real Madryt jest świeżo po ogłoszeniu wielkiego transferu Kyliana Mbappe. Jednak według brytyjskich mediów Królewscy już szykują się do kolejnego bardzo głośnego transferu. Celem Los Blancos jest wzmocnienie prawej obrony, na której występują doświadczeni Dani Carvajal oraz Lucas Vazquez.

Według serwisu The Independent na liście życzeń Florentino Pereza znalazł się Trent Alexander-Arnold z Liverpoolu. Gwiazdor ma kontrakt do 2025 roku, co sprawia, że jego transfer może być dość łatwy do zrealizowania. Jeśli nie tym w oknie, to w kolejnym. Ponoć w rozmowach bierze udział Jude Bellingham, który przekazuje swojemu rodakowi wszystkie zalety Realu Madryt.

Liverpool chce od Realu wielkiej kwoty

Liverpool zareagował na to zainteresowanie, proponując Królewskim swoją wycenę. Okazuje się, że The Reds żądają aż 80 milionów euro. Jest to kwota zdecydowanie powyżej tego, co chce zapłacić Real. Florentino Perez wie o długości kontraktu Anglika i ma świadomość, że po osiągnięciu indywidualnego porozumienia za rok będzie mógł go sprowadzić za darmo.

Klub z Anfield nie pozostaje bierny i chce zostawić Trenta Alexandra-Arnolda w swojej drużynie. Ponoć działacze rozpoczęli rozmowy na temat przedłużenia kontraktu. Jednak przyszłość zależy tylko i wyłącznie od zawodnika.

