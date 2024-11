PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Manuel Pellegrini

Inigo Vicente na celowniku Realu Betis i Sevilli

Inigo Vicente to 26-letni skrzydłowy Racingu Santander. Jest jednym z najbardziej wyróżniających się zawodników w La Liga 2. W obecnym sezonie zdobył dwie bramki i zanotował sześć asyst. Swoją formą przyciągnął uwagę dużych klubów La Liga, m.in. Realu Betis i Sevilli FC, które są zainteresowane jego transferem.

Iñigo Vicente to skrzydłowy znany ze swojej wszechstronności. Potrafi nie tylko grać na skrzydle, ale także umie stwarzać zagrożenie z centrum boiska.

Racing Santander nie zamierza pozwolić mu odejść za mniej niż 6 milionów euro. Cena ta może być jednak do negocjacji w zależności od zainteresowania i ofert w trakcie okienka transferowego.

Oba kluby z Sewilli chcą pozyskać hiszpańskiego skrzydłowego. Wiele wskazuje na to, że Vicente ponownie może zagrać w La Liga. Nawet jeżeli nie dojdzie do transferu, to jego klub zajmuje obecnie pierwsze miejsce w drugiej lidze hiszpańskiej.

Zespół ma 9 punktów przewagi nad drugim Mirandesem po 16. kolejkach. Jeśli Racing dowiezie taką formę do końca sezonu to najprawdopodobniej i tak zobaczymy go w przyszłym sezonie w najwyższej klasie rozgrywkowej w Hiszpanii.

Inigo Vicente jest wychowankiem Athletic Bilbao. W pierwszej drużynie wystąpił jednak tylko 3 razy. W 2022 roku przeniósł się do Racing Santander.

