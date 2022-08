fot. PressFocus Na zdjęciu: Konrad Laimer

Bayern Monachium długo pracował nad transferem Konrada Laimera. RB Lipsk zdecydował się odrzucić ofertę ze strony mistrzów Niemiec, dlatego do ewentualnych przenosin Austriaka będzie mogło dojść dopiero w przyszłym roku.

Bayern Monachium widział w Konradzie Laimerze wymarzone wzmocnienie środka pola

RB Lipsk zdecydował się odrzucić ofertę w wysokości 20 milionów euro plus 4 milionów euro w ramach bonusów

Kontrakt Austriaka obowiązuje do 30 czerwca 2023 roku. Niewykluczone, że do Monachium trafi dopiero w przyszłym roku

Fiasko transferowe Bawarczyków

Bayern Monachium bardzo imponująco porusza się po tegorocznym rynku transferowym. Zespół wzmocnili już Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui, Ryan Gravenberch, Sadio Mane oraz Mathys Tel. Pomimo wielu udanych ruchów, mistrzowie Niemiec mają na swoim koncie również fiasko transferowe.

Od dłuższego czasu trwała praca nad transferem Konrada Laimera, traktowanego jako wymarzone wzmocnienie środka pola. Na taki ruch naciskał w szczególności Julian Nagelsmann, który w przeszłości miał już okazję z nim współpracować. Negocjacje nieco się przedłużały i nie przyniosły zamierzonego rezultatu.

RB Lipsk zdecydował się odrzucić ofertę wynoszącą 20 milionów euro plus 4 miliony euro w ramach bonusów – dwa za wygranie w Bundeslidze i dwa za zdobycie Ligi Mistrzów. Bawarczycy nie będą już w tym okienku podejmować kolejnych prób ściągnięcia Austriaka.

Niewykluczone, że do nawiązania współpracy między stronami dojdzie w przyszłym roku. Kontrakt Laimera obowiązuje do 30 czerwca 2023 roku i niemal na pewno nie zostanie przedłużony. Oznacza to, że Bayern Monachium będzie mógł pozyskać Laimera jako wolnego zawodnika.

