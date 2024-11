PA Images / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Rayan Cherki łączony z przeprowadzką do Chelsea

Chelsea planuje poważnie wzmocnić swoją linię ataku podczas najbliższych okienek transferowych. Enzo Maresca uważa, że należy jeszcze bardziej zwiększyć rywalizację w formacji ofensywnej. Przypomnijmy, że włoski szkoleniowiec ma obecnie do swojej dyspozycji takich piłkarzy jak Nicolas Jackson, Joao Felix czy Jadon Sancho. Niewykluczone, że wkrótce o miejsce w składzie z tymi zawodnikami będzie rywalizował Rayan Cherki.

Jak ujawnił hiszpański portal “Fichajes.net”, Chelsea jest jednym z klubów, który monitoruje sytuację gwiazdy Olympique’u Lyon. Niebiescy muszą jednak liczyć się z konkurencją, ponieważ 21-letniemu pomocnikowi przygląda się również inna drużyna z Premier League – Newcastle United. Młodzieżowy reprezentant Francji może więc kontynuować swoją karierę w lidze angielskiej, skąd płynie największe zainteresowanie jego osobą.

Mierzący 177 centymetrów zawodnik był łączony z przeprowadzką na Wyspy Brytyjski już w ostatnim letnim oknie transferowym, ale ostatecznie pozostał na Groupama Stadium, przedłużając swoją umowę do 30 czerwca 2026 roku. Rayan Cherki niemal całą dotychczasową karierę spędził w Olympique’u Lyon. Bardzo utalentowany piłkarz do akademii francuskiego klubu dołączył w lipcu 2010 roku z AS Saint-Priest.

Dotychczasowy bilans Rayana Cherkiego w Olympique’u Lyon prezentuje się następująco – 150 meczów, 19 goli i 28 asyst. Serwis “Transfermarkt” wycenia gwiazdora na 20 mln euro.