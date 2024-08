Manchester United z uwagi na kontuzję Rasmusa Hojlunda może ruszyć na rynek transferowy. Czerwone Diabły obserwują między innymi Ivana Toneya - podaje James Ducker z The Telegraph.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Rasmus Hojlund

Ivan Toney ponownie łączony z Manchesterem United

Rasmus Hojlund w meczu towarzyskim między Manchesterem United a Arsenalem (1:2) doznał urazu ścięgna udowego, przez co będzie pauzował kilka tygodni. Duński napastnik ma wypaść z gry na ponad miesiąc i tym samym opuścić początek sezonu 2024/2025. Dlatego Czerwone Diabły mogą ruszyć na rynek transferowy, żeby pozyskać nowego snajpera.

Jednym z kandydatów na wzmocnienie linii ataku angielskiego giganta jest Ivan Toney – przekonuje James Ducker na łamach brytyjskiego dziennika “The Telegraph”. Brentford jest otwarty na sprzedaż swojej gwiazdy, ponieważ umowa zawodnika z Pszczołami obowiązuje tylko do 30 czerwca 2025 roku. Londyńczycy nie chcą więc stracić piłkarza za darmo.

Manchester United obecnie ma do swojej dyspozycji tylko Joshuę Zirkzee, a Ivan Toney mógłby zastąpić kontuzjowanego Rasmusa Hojlunda i wnieść jakości do zespołu Czerwonych Diabłów. Za sześciokrotnego reprezentanta Anglii trzeba będzie zapłacić kilkadziesiąt milionów euro. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 50 milionów euro.

28-letni napastnik na boiskach Premier League rozegrał łącznie 85 meczów, strzelił 36 goli i zaliczył 11 asyst. Ivan Toney oprócz Brentfordu w swoim piłkarskim CV posiada również takie ekipy jak Newcastle United, Peterborough United, Barnsley FC oraz Northampton Town, którego jest wychowankiem.