Man United pozbędzie się Hojlunda? W grę wchodzi hitowa wymiana

Manchester United interesuje się Dusanem Vlahoviciem, a Juventus ma chrapkę na pozyskanie Rasmusa Hojlunda. Jak dowiedział się włoski portal CalcioMercato, w letnim okienku między tymi klubami może dojść do wymiany zawodników.

Rasmus Hojlund zamieni się klubami z Dusanem Vlahoviciem?

Rasmus Hojlund kompletnie zawodzi w Manchesterze United, gdzie spodziewano się po duńskim napastniku zdecydowanie lepszej gry. Wszystko wskazuje na to, że Czerwone Diabły podczas najbliższego letniego okienka transferowego będą dążyły do rozstania z 22-letnim atakującym. Jednocześnie angielski gigant szuka na rynku nowego piłkarza do formacji ofensywnej, który zajmie miejsce byłej gwiazdy Atalanty Bergamo. Bardzo ciekawe informacje w tej sprawie ujawnił w środowy poranek włoski portal “CalcioMercato”.

Według wyżej wspomnianego serwisu Manchester United może dobić targu z Juventusem. Stara Dama jest podobno poważnie zainteresowana pozyskaniem Rasmusa Hojlunda i byłaby gotowa oddać w zamian Dusana Vlahovicia. Zatem oba kluby wymieniłyby się zawodnikami – Duńczyk powędrowałby na Allianz Stadium, a Serb trafiłby na Old Trafford. W ten sposób Czerwone Diabły pozbyłyby się niechcianego napastnika i od razu zyskałyby nowego snajpera, co może być dla nich kuszącą możliwością.

Ewentualne sprowadzenie Dusana Vlahovicia, przynajmniej na papierze, jest ciekawą opcją na wzmocnienie linii ataku w zespole prowadzonym przez Rubena Amorima. Mierzący 190 centymetrów zawodnik na boiskach Serie A rozegrał łącznie 138 meczów, zdobył 55 bramek oraz zaliczył 14 asyst. 34-krotny reprezentant Serbii od dawna jest łączony z przenosinami do Premier League i niewykluczone, że ostatecznie przeprowadzi się do czerwonej części Manchesteru, gdzie nadchodzącego lata najpewniej dojdzie do rewolucji kadrowej.