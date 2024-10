Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Batalia o transfer Rashforda, Man United chce go zatrzymać

Manchester United po nieco ponad miesiącu w końcu odniósł kolejne zwycięstwo. Czerwone Diabły w 8. kolejce Premier League na własnym stadionie wygrały z Brentford (1:0). Bardzo dobre zawody rozegrał Marcus Rashford, który asystował przy golu Garnacho.

Mimo ostatniego zwycięstwa postawa Manchesteru United w Premier League pozostawia wiele do życzenia. Zespół pod wodzą Erika ten Haga przez kiepski początek sezonu zajmuje dopiero 11. miejsce w tabeli z dorobkiem 11 punktów. Na domiar złego niewykluczone, że w najbliższych miesiącach kibice Czerwonych Diabłów stracą jednego ze swoich ulubieńców. Istnieje prawdopodobieństwo, że Marcus Rashford pożegna się z klubem.

Informacje o rzekomym odejściu 26-latka pojawiają się od dłuższego czasu. Kilka dni temu informowaliśmy, że Rashford ponownie znalazł się w orbicie zainteresowań Paris Saint-Germain. Najnowsze wieści ws. przyszłości zawodnika, które przekazał portal TeamTalk sugerują, że do grona zainteresowanych dołączyły następne dwa kluby. W przypadku jeśli Manchester United zgodzi się na sprzedaż Anglika działania ws. pozyskania Rashforda rozpocznie Bayern Monachium oraz Olympique Marsylia.

TeamTalk zaznacza, że Manchester United chce przedłużyć kontrakt z Rashfordem, który wygasa w 2027 roku. Ich działanie ma na celu odstraszenie potencjalnych kupców. Jednak jeśli strony nie dojdą do porozumienia ws. nowego kontraktu, nie można wykluczyć, że PSG, Bayern i Marsylia będą naciskać na piłkarza, aby przekonać go do transferu.