PressFocus Na zdjęciu: Raphinha

Skrzydłowy Leeds United, Raphinha, jest jednym z piłkarzy, których Barcelona ma na swojej liście życzeń przed letnim okienkiem transferowym. Jak przyznał ojciec zawodnika istnieje spora szansa, że ten transfer dojdzie do skutku.

Barcelona ma szansę sprowadzić tego lata Raphinhę

Negocjacje będą jednak utrudnione w związku z utrzymaniem się Leeds w Premeir League

Zawodnik wyceniany jest na ponad 40 mln euro

Leeds niechętnie odda swojego strzelca do Barcelony

Reprezentant Brazylii jest głównym kandydatem do zastąpienia Ousmane Dembele w przypadku, gdyby Francuz nie odnowił swojego kontraktu wygasającego 30 czerwca tego roku. – Istnieją szanse, że Raphinha dołączy do Barcelony tego lata – powiedział ojciec zawodnika, Raphael.

Jednak ojciec zawodnika zdaje sobie sprawę, że transfer może okazać się problematyczny. W związku z zapewnieniem sobie utrzymania w Premier League, Leeds United nie będzie już takie chętne do pozbycia się ważnego zawodnika. W przypadku relegacji na niższy poziom rozgrywkowy, potencjalni kupcy mogliby aktywować jego klauzulę odejścia wynoszącą 25 mln euro.

– Aby doszło do transferu muszą chcieć tego trzy strony: zawodnik, obecny klub oraz zainteresowany. Obecnie mój syn jest spokojny o kontrakt z Leeds. Wiele zależy od niego. W tym momencie nie ma jednak żadnych nowych informacji ponad to, co zostało już powiedziane – dodał Raphael.

25-letni napastnik rozegrał 35 meczów we wszystkich rozgrywkach w Leeds w zeszłym sezonie strzelając w sumie 11 bramek. Brazylijczyk ma ważną umowę z Leeds do czerwca 2024 roku. Zawodnik jest wyceniany na ponad 40 mln euro.

Zobacz więcej: Frenkie de Jong nie dla Manchesteru United