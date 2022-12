fot. PressFocus Na zdjęciu: Raphael Guerreiro

Wszystko wskazuje na to, że Borussia Dortmund straci latem ważnego obrońcę. Raphael Guerreiro nie przedłuży wygasającego po sezonie kontraktu.

Kontrakt Raphaela Guerreiro wygasa wraz z końcem sezonu

Portugalczyk nie jest natomiast zainteresowany kontynuowaniem współpracy

Latem dojdzie między stronami do rozstania

Poważna strata Borussii Dortmund

Borussia Dortmund ma w perspektywie poważną stratę na lewej stronie defensywy. Po sezonie z klubu może odejść Raphael Guerreiro, który nie jest specjalnie zainteresowany kontynuowaniem współpracy. Jego kontrakt wygasa w trakcie przyszłorocznego lata i nic nie wskazuje na to, aby miał zostać przedłużony.

Jeszcze do niedawna Borussia Dortmund była gotowa rozstać się z Portugalczykiem i pozyskać w jego miejsca Davida Rauma. Reprezentant Niemiec zdecydował się na ofertę Lipska, w związku z czym klub z Dortmundu zmienił nastawienie do swojego zawodnika, co najprawdopodobniej nie wystarczy do zatrzymania go na kolejny sezon.

Po zakończeniu obecnej kampanii Borussia skupi się na ściągnięciu jego następcy. Guerreiro nie zostanie sprzedany zimą, bowiem byłoby to zbyt duże osłabienie w trakcie sezonu.

Reprezentant Portugalii gra dla Borussii Dortmund od 2016 roku. W obecnym sezonie rozegrał 18 spotkań i strzelił trzy bramki. Jest pierwszym wyborem na lewej obronie, a ponadto wiele razy występował również na skrzydle.

