San Diego FC z ofertą dla Ramosa, obrońca woli jednak grać w Arabii

Sergio Ramos po zaledwie roku występów w Sevilli zdecydował się opuścić hiszpański klub po zakończeniu sezonu. Zakończenie współpracy było pomysłem samego piłkarza, który przed końcem kariery pragnie spróbować jeszcze jednego wyzwania. 38-latek ma przed sobą trudną decyzję do podjęcia, bowiem otrzymał już ofertę, lecz wciąż się waha. Klub, który chce sprowadzić byłą gwiazdę Realu Madryt i Paris Saint-Germain to San Diego FC. Kalifornijski zespół od 2025 roku będzie nową drużyną w rozgrywkach MLS.

Alonso Rivero z portalu Relevo poinformował, że mimo możliwości gry w MLS, Ramos preferuje przejście do zupełnie innej ligi. 38-latek czeka aż napłyną do niego oferty z Saudi Pro League. Póki co zawodnik daje sobie czas na podjęcie kluczowej decyzji. Dziennikarz zaznacza, że w przypadku transferu do Arabii Saudyjskiej były reprezentant Hiszpanii weźmie pod uwagę zdanie członków rodziny. Jeśli zgodzą się przeprowadzić na Półwysep Arabski, wtedy Hiszpan rozważy możliwość gry lidze pełnej gwiazd. Z kolei w przypadku wątpliwości cały czas będzie dostępna opcja wyboru San Diego i gry w MLS w 2025 roku.

W poprzednim sezonie Ramos w barwach Sevilli rozegrał 37 meczów, w których strzelił aż 7 goli i zanotował jedną asystę. Razem z klubem zakończył rozgrywki ligowe na rozczarowującym 14. miejscu. Z kolei w Lidze Mistrzów zespół z Andaluzji odpadł na etapie fazy grupowej, zajmując 4. miejsce za plecami Arsenalu, PSV oraz Lens.