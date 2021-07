Paris Saint-Germain już wkrótce ogłosi transfery trzech nowych zawodników – informuje Le Parisien. Zawodnikami klubu z Parc des Princes zostaną Sergio Ramos, Achraf Hakimi oraz Gianluigi Donnarumma. Dołączą do Georginio Wijnalduma, którego pozyskanie zostało już oficjalnie ogłoszone.

Transferowa ofensywa PSG

30-letni Wijnaldum został pierwszym zawodnikiem, który zasilił szeregi PSG przed nowym sezonem. Reprezentant Holandii dołączył do francuskiego klubu na zasadzie wolnego transferu po rozstaniu z Liverpoolem. Z klubem z Parc des Princes podpisał umowę do 30 czerwca 2024 roku. To jednak dopiero początek transferowej ofensywy Paris Saint-Germain.

W nadchodzącym tygodniu można spodziewać się potwierdzenia kolejnych transferów. Według Le Parisien informuje, że przesądzone jest podpisanie umów z trzema piłkarzami. Defensywę PSG wzmocnią Sergio Ramos i Achraf Hakimi, natomiast nowym bramkarzem zostanie Gianluigi Donnarumma.

Ramos pozostaje obecnie wolnym zawodnikiem, po tym jak z końcem czerwca wygasła jego umowa z Realem Madryt. Doświadczony Hiszpan jest zdecydowany na przenosiny do stolicy Francji, a jego brat i jednocześnie agent w ostatnich dniach prowadził już rozmowy z PSG. W ostatnich godzinach negocjacje przyśpieszyły do tego stopnia, że obu stronom udało się osiągnąć porozumienie. Przed podpisaniem kontraktu Ramos będzie musiał przejść jeszcze badania medyczne.

Na te umówiony jest już Achraf Hakimi, który w Paryżu ma pojawić się we wtorek. PSG doszło już do porozumienia z Interem Mediolan w sprawie transferu reprezentanta Maroka. Kwota transferu ma opiewać na 70 milionów euro, a sam piłkarz podpisze pięcioletni kontrakt.

Kwestią czasu jest również ogłoszenie transferu bramkarza Gianluigiego Donnarummy. Powinno to nastąpić po zakończeniu Euro 2020, w których zawodnik z powodzeniem występuje w barwach reprezentacji Włoch. Były bramkarz Milanu przeszedł już nawet testy medyczne i podpisanie kontraktu jest formalnością.

