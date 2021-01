Mateusz Wdowiak to jeden z tych zawodników, który w ostatnich tygodniach budził sporą uwagę. Wpływ na to miało to, że zawodnik nie zdecydował się na przedłużenie umowy z Cracovią. 24-latek został odsunięty od pierwszego zespołu Pasów. Tymczasem już wiadomo, gdzie zawodnik będzie grał w kolejnej kampanii. 1 lipca piłkarz dołączy do Rakowa Częstochowa.

Mateusz Wdowiak w trwającym sezonie wystąpił w ośmiu meczach, notując w nich jedno trafienie i jedną asystę. Warte uwagi jest to, że 24-latek to wychowanek Cracovii. Do pierwszego zespołu trafił w 2013 roku. Z kolei od stycznia do czerwca 2017 roku zawodnik bronił barw Sandecji Nowy Sącz na zasadzie wypożyczenia.

W związku z tym że piłkarz ma umowę z klubem spod Wawelu ważną tylko do końca sezonu, to od stycznia miał możliwość negocjowania z dowolnym klubem. Oficjalnie już wiadomo, że Wdowiak swoją przyszłość związał z Rakowem Częstochowa, bo parafował umowę z tym klubem na trzy lata. W nowym zespole może rywalizować o miejsce składzie między innymi z: Giannisem Papanikolaou, czy Ivi Lopezem.

– Bardzo cieszymy się z podpisania kontraktu z Mateuszem Wdowiakiem. To zawodnik, który dzięki swojej szybkości doda nam więcej opcji w grze ofensywnej i pomoże nam swoim doświadczeniem w Ekstraklasie – powiedział dyrektor sportowy Rakowa Paweł Tomczyk cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Częstochowianie plasują się aktualnie na drugiej pozycji w ligowej klasyfikacji, legitymując się dorobkiem 29 punktów. Swój pierwszy mecz w tym roku Raków rozegra już w piątek, mierząc się w Bełchatowie z Pogonią Szczecin. Ciekawostką jest natomiast fakt, że częstochowianie z Portowcami zmierzą się także w Pucharze Polski. Zatem najbliższe tygodnie w wykonaniu Rakowa zapowiadają się bardzo ciekawie.