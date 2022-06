fot. PressFocus Na zdjęciu: Fabian Piasecki

Raków Częstochowa w oficjalnym komunikacie poinformował, że sfinalizował transfer z udziałem Fabiana Piaseckiego. 27-latek związał się z wicemistrzami Polski kontraktem do końca czerwca 2026 roku z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

Raków Częstochowa ogłosił transfer nowego napastnika

Szeregi aktualnych wicemistrzów Polski wzmocnił Fabian Piasecki

27-latek związał się z Niebiesko-czerwonymi kontraktem na cztery sezony

Autor Gola Sezonu zakotwiczył w Rakowie

Raków Częstochowa nie zamierza zadowalać się tym, że w trakcie ostatniej kampanii zajął drugie miejsce na koniec sezonu w PKO Ekstraklasie i wygrał Fortuna Puchar Polski. W związku z tym pracuje nad wzmocnieniami składu przed nową kampanią. Szeregi Niebiesko-czerwonych zasilił właśnie napastnik.

“Zdobywca Gola Sezonu 2021/22 w PKO BP Ekstraklasie, Fabian Piasecki na zasadzie transferu definitywnego dołącza do Rakowa Częstochowa. 27-letni napastnik podpisał umowę obowiązującą do 30 czerwca 2026 roku z opcją przedłużenia o kolejny rok” – brzmi oficjalny komunikat Rakowa Częstochowa.

Piasecki w ostatnim sezonie rozegrał łącznie 32 mecze, strzelając w nich siedem goli, a ponadto zaliczył sześć asyst. Zawodnik podzielił się pierwszymi wrażeniami na temat zmiany klubu.

– Na pewno czuję ekscytację. Cieszę się, że trafiłem do takiego klubu, jakim jest Raków. Przede wszystkim do takiego zespołu, który w poprzednim sezonie do końca walczył o mistrzostwo Polski. Bardzo się cieszę z tego transferu i już nie mogę się doczekać pierwszych treningów – rzekł nowy nabytek ekipy Marka Papszuna.

