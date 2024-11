Raków rozważa ciekawy transfer. Ma kosztować ponad milion euro

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Imam Jagne

Imam Jagne na liście Rakowa Częstochowa

Raków Częstochowa wyraża poważne zainteresowanie pozyskaniem Imama Jagne, utalentowanego środkowego pomocnika z Mjallby. Jagne, który obecnie gra w Allsvenskan, jest na celowniku kilku klubów, ale to Medaliki wydają się być najbardziej zdeterminowane, by sprowadzić go do swojej drużyny – przekonuje serwis FotbollDirekt.

Dowiadujemy się, że od kilku miesięcy Raków regularnie obserwował występy młodego piłkarza w Szwecji, co świadczy o dużym zaangażowaniu w ten transfer. W tym czasie inne znane kluby, takie jak Bodo/Glimt i FC Nordsjaelland, wycofały się z rywalizacji.

W raporcie można jednak przeczytać, że Raków nie jest jedynym zainteresowanym, gdyż także kilka czołowych klubów ligi szwedzkiej rozważa złożenie ofert za Jagne. Niemniej polski klub wydaje się faworytem do złożenia konkretnej propozycji, pomimo że piłkarz nie zdobył jeszcze stałego miejsca w podstawowej jedenastce.

Kwota transferu nie jest niska – latem mówiono o 15-20 milionach koron szwedzkich, ale obecnie oczekuje się, że wartość ta wynosi około 10-15 milionów koron, co przekłada się na około 1,3 – 1,7 miliona euro. Imam Jagne wystąpił w tym sezonie w 28 meczach ligowych, a jego kontrakt z Mjallby obowiązuje do końca 2025 roku.

Raków Częstochowa ma teraz sporą szansę, aby zdobyć utalentowanego zawodnika, co mogłoby być silnym wzmocnieniem ich kadry na przyszłość. Należy odnotować, że w piłkarzu potencjał widział Everton, gdy w 2020 roku sprowadził go z Hacken za 1,5 miliona euro.

