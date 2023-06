Ivi Lopez kilka dni temu doznał kontuzji, która eliminuje go z gry na kilka miesięcy. Raków Częstochowa szuka zawodnika, który zastąpi bramkostrzelnego Hiszpana. Kuba Seweryn informuje, że mistrzowie Polski interesują się Jesusem Imazem z Jagiellonii Białystok.

Raków Częstochowa cierpi po poważnej kontuzji Iviego Lopeza

Aktualnie mistrzowie Polski rozglądają się za kandydatem, który zastąpi Hiszpana

Medaliki pytają o Jesusa Imaza z Jagiellonii Białystok

Mistrzowie Polski wyciągną czołowego strzelca ligi?

Sezon 2022/2023 w wykonaniu Iviego Lopeza nie był tak dobry, jak poprzedni, natomiast wciąż traktowano go jako jedną z największych gwiazd całego Rakowa Częstochowa. Lider ofensywy mistrza Polski na starcie przygotowań do kolejnej kampanii doznał kontuzji, która eliminuje go z gry na kilka miesięcy. W trakcie sparingu z Puszczą Niepołomice starł się z rywalem, na skutek czego zerwał więzadła krzyżowe przednie.

Władze Rakowa mają świadomość, że bez Hiszpana maleją szanse na udane występy w eliminacjach do europejskich pucharów. Trwają więc intensywne prace nad znalezieniem odpowiedniego kandydata, który zastąpi go podczas jego nieobecności. Kuba Seweryn informuje, że na radary Medalików trafił Jesus Imaz, jeden z najlepszych strzelców Ekstraklasy w ostatnich latach.

Miniony sezon 32-latek zakończył z 14 trafieniami i 3 asystami. Bez wątpienia byłoby to świetne wzmocnienie dla Rakowa, natomiast sam transfer nie będzie łatwy do przeprowadzenia. Jagiellonia Białystok nie chce żegnać się ze swoim liderem. Kontrakt Imaza obowiązuje do 2025 roku, zatem na podlaskim klubie nie ciąży presja sprzedaży.

