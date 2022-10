PressFocus Na zdjęciu: Raheem Sterling

Raheem Sterling przed przeprowadzką na Stamford Bridge mógł trafić do Realu Madryt – podaje dziennik “AS”. Transfer nie był jednak możliwy ze względu na brak miejsca dla piłkarza spoza Unii Europejskiej w kadrze ekipy ze stolicy Hiszpanii.

Sterling latem został zaoferowany Realowi Madryt

“Królewscy” podobno poważnie rozważyliby ten transfer

Nie udało się jednak zwolnić miejsca dla zawodnika spoza UE

Sterling mógł wylądować na Santiago Bernabeu

Jak się okazuje, przeprowadzka Raheema Sterlinga z Manchesteru City do Chelsea wcale nie musiała dojść do skutku. Według doniesień hiszpańskiego dziennika “AS”, Raheem Sterling podczas ostatniego letniego okna transferowego został zaoferowany Realowi Madryt, który rozważyłby zakontraktowanie Anglika, gdyby nie obowiązujące przepisy La Ligi. Podobna sytuacja była z Gabrielem Jesusem, którego mistrzowie La Ligi też bacznie śledzili.

Co ciekawe, Eder Militao, Rodrygo Goes oraz Vinicius Junior niedawno otrzymali hiszpańskie obywatelstwa, ale oczywiście stało się to już po zamknięciu przerwy na transakcje. To oznacza, że w kolejnych okienkach “Los Blancos” nie będą mieli żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o pozyskiwanie piłkarzy spoza Unii Europejskiej.



79-krotny reprezentant Anglii ostatecznie za ponad 56 milionów euro przeniósł się do Chelsea. Lewoskrzydłowy wcześniej przez siedem sezonów z powodzeniem grał dla Manchesteru City, z którym czterokrotnie wygrał Premier League.

Raheem Sterling, który w przeszłości występował także dla Liverpoolu, w 16 spotkaniach aktualnej kampanii strzelił 4 bramki i zaliczył 2 asysty. Portal “Transfermarkt” wycenia go na 70 milionów euro.

