Chelsea pozbyła się Sterlinga. Gwiazdor zaliczył miękkie lądowanie

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Raheem Sterling

Raheem Sterling zasilił szeregi Arsenalu

Arsenal za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej poinformował o pozyskaniu na zasadzie wypożyczenia Raheema Sterlinga z Chelsea. Lewy napastnik po pomyślnym przejściu testów medycznych związał się z nowym pracodawcą kontraktem ważnym do 30 czerwca 2025 roku.

Raheem Sterling 🤝 The Arsenal — Arsenal (@Arsenal) August 31, 2024

52-krotny reprezentant Anglii tym samym opuścił drużynę The Blues, gdzie nie miałby szans na regularne występy. Przypomnijmy, że nowy trener Niebieskich Enzo Maresca przekazał skrzydłowemu, że nie widzi dla niego miejsca w swoim składzie, a ten w związku z tym szukał sobie nowego klubu.

Wybór padł na Arsenal, co oznacza Raheem Sterling nawet nie będzie musiał się przeprowadzać, ponieważ pozostanie w Londynie. Mierzący 170 centymetrów atakujący dołączył do ekipy The Gunners w formie transferu czasowego, ale nie ujawniono do wiadomości publicznej, czy w umowie znalazła się opcja wykupu.

Bilans Raheema Sterlinga na Stamford Bridge to 81 meczów, 19 goli i 12 asyst. Filigranowy skrzydłowy przed przenosinami do Chelsea przywdziewał koszulkę Manchesteru City oraz Liverpoolu. 29-latek teraz wpisze więc do swojego CV kolejnego giganta Premier League.

– Dołączyłem do Arsenalu i dlatego towarzyszą mi ogromne emocje. Jestem podekscytowany. To idealne miejsce dla mnie – powiedział doświadczony zawodnik po podpisaniu kontraktu z Kanonierami.