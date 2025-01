Rafael Leao zdecydował ws. transferu. Hiszpański gigant poznał odpowiedź

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Rafael Leao

Rafael Leao powiedział “nie” FC Barcelonie

Rafael Leao w minionych miesiącach był wskazywany jako jeden z celów transferowych FC Barcelony na 2025 rok. Gwiazdor AC Milanu sam miał wyrażać chęć przenosin do Katalonii i nawet poprosił swojego agenta o nawiązanie kontaktu z przedstawicielami Blaugrany. Jednak według najnowszych doniesień piłkarz diametralnie zmienił zdanie w tej sprawie.

Rafael Leao nie jest już zainteresowany transferem do Barcelony głównie ze względu na dużą konkurencję w ataku. Raphinha i Lamine Yamal to absolutni pewniacy w drużynie Hansiego Flicka, co mogłoby spowodować, że Portugalczyk musiałby się zadowolić rolą zmiennika. Ten status kompletnie nie odpowiada 25-latkowi, który przecież aspiruje do miana jednego z najlepszych skrzydłowych świata.

FC Barcelona miała nadzieję, że z czasem Milan obniży oczekiwania za Portugalczyka. Ponoć cena mogłaby oscylować w granicach 75 milionów euro, co dawałoby szansę Dumie Katalonii na sfinalizowanie transakcji. Natomiast teraz jest już to nieaktualne.

Rafael Leao pozostaje na liście życzeń innych klubów. Mówi się o możliwych przenosinach gwiazdora do takich drużyn jak m.in. Liverpool, Man Utd oraz Arsenal.