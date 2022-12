fot. PressFocus Na zdjęciu: Rafael Leao

Rafael Leao nie jest zainteresowany przedłużeniem umowy z Milanem. To oznacza, że w najbliższej przyszłości dojdzie do hitowego transferu. Na czele wyścigu o jego podpis znajduje się Chelsea.

Rafael Leao nie planuje przedłużać umowy z Milanem

Jego obecny kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2024 roku

Chelsea oferowała za Portugalczyka 70 milionów euro, co spotkało się z odmową

Milan spienięży swoją gwiazdę

Rafael Leao wyrósł na lidera Milanu i jedną z największych gwiazd całej Serie A. Nie dziwi zatem, że momentalnie trafił na listy życzeń najlepszych klubów Europy. Jednocześnie mistrzowie Włoch wierzyli, że uda się zatrzymać Portugalczyka na dłużej i od pewnego czasu prowadzili z nim rozmowy kontraktowe. Z przekazu klubu wynikało, że ich wynik może nastąpić tuż po mistrzostwach świata w Katarze. Florian Plettenberg informuje natomiast, że Leao nie jest szczególnie zainteresowany możliwością kontynuowania współpracy z Milanem, bowiem liczy na hitowy transfer.

Jeśli nie zmieni on swojego zdania, “Rossoneri” będą zmuszeni do sprzedaży. Dojdzie do niej najprawdopodobniej po sezonie. W tej chwili faworytem do pozyskania reprezentanta Portugalii jest Chelsea, która walczyła o niego już minionego lata. Wówczas zaoferowano 70 milionów euro, co spotkało się z odmową ze strony Milanu. Włoski gigant domaga się kwoty w postaci 150 milionów euro, która widnieje w jego kontrakcie.

23-latek nie zagra już na mistrzostwach świata w Katarze. Portugalia odpadła w ćwierćfinale po przegranej z Marokiem. Skrzydłowy w pięciu występach zgromadził dwie bramki. Co ciekawe, ani razu nie znalazł się w wyjściowej jedenastce.

Zobacz również: