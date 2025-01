Radomiak zainteresowany Brazylijczykiem. Transfer blokowany przez kontraktowe zamieszanie

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Radomiaka Radom

Conrado blisko Radomiaka? Spór z Lechią komplikuje sytuację

Radomiak Radom w zimowym oknie transferowym przeszedł spore zmiany kadrowe. Z drużyną pożegnali się m.in. Leonardo Rocha, Raphael Rossi i Joao Peglow, a na stanowisku trenera Joao Henriques zastąpił Bruno Baltazara. Tymczasem Zieloni skierowali swoje zainteresowanie na Conrado. Brazylijski skrzydłowy niedawno rozwiązał kontrakt z Lechią Gdańsk.

Sprawa transferu Conrado komplikuje się jednak przez stanowisko gdańskiego klubu, który kwestionuje legalność rozwiązania umowy. Lechia twierdzi, że nie zaistniały przesłanki do takich działań, co stawia Brazylijczyka w trudnej sytuacji i może zablokować jego przejście do nowego zespołu.

WIDEO: Radomiak Radom – podsumowanie rundy jesiennej

Piłkarzem wcześniej był na radarze Śląska Wrocław. Z kolei Piotr Koźmiński w serwisie Goal.pl poinformował, że 27-latek trafił na listę życzeń greckiego klubu Athens Kallithea. – Gdyby dotychczasowemu klubowi udało się potwierdzić przed sądem, że kontrakt został rozwiązany w nieprawidłowy sposób i Brazylijczyk nie mógł zmienić barw jako wolny strzelec, FIFA zarządziłaby wypłatę odszkodowania. Jego kwota mogłaby być znacząca, odbiegająca od wartości rynkowej zawodnika, więc w Ekstraklasie ciężko o chętnego na podjęcie ryzyka – zauważa Szymon Janczyk na portalu Weszło.com.

Conrado dołączył do gdańskiej drużyny w styczniu 2020 roku i zdołał rozegrać 132 spotkania w drużynie Biało-Zielonych. Ponadto zdobył pięć bramek i zaliczył 23 asysty.