Rade Krunić, który w przeszłości występował dla Milanu, przeszedł do Crvenej Zvezdy Belgrad. 30-letni pomocnik z serbskim klubem zagra w Lidze Mistrzów.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Rade Krunić

Rade Krunić przeszedł do Crvenej Zvezdy Belgrad

Crvena Zvezda Belgrad awansowała do tegorocznej edycji Ligi Mistrzów, gdzie zmierzy się z takimi gigantami jak Inter Mediolan, AC Milan oraz FC Barcelona. Serbski klub nie ma więc łatwego zadania, ale chce pokazać się z jak najlepszej strony na europejskich boiskach. Dlatego włodarze Gwiazdy są bardzo aktywni na rynku transferowym.

Trzynastokrotny mistrz Serbii tego lata sprowadził między innymi Silasa (wypożyczenie ze Stuttgartu) i Nemanję Radonjicia (transfer definitywny z Torino). To jednak nie wszystko, ponieważ najnowszym nabytkiem Crvenej Zvezdy Belgrad jest Rade Krunić, o czym Serbowie poinformowali za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej.

❗Rade Krunić je novo Zvezdino pojačanje❗



Novi fudbaler Crvene zvezde je Rade Krunić koji u okviru transfera stiže iz Fenerbahčea, i nosiće crveno-belu "šesticu".



🔴⚪️ #fkcz pic.twitter.com/RjI6JUFHZI — FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) September 3, 2024

33-krotny reprezentant Bośni i Hercegowiny dołączył do uczestnika Ligi Mistrzów na zasadzie transferu definitywnego z Fenerbahce Stambuł. Szczegółów tej transakcji nie ujawniono do wiadomości publicznej. Defensywny pomocnik najbardziej jest znany z występów w Milanie, gdzie miał okazję grać od lipca 2019 roku do stycznia 2024 roku.

Rade Krunić w koszulce drużyny Rossonerich rozegrał łącznie 139 meczów, zdobył 3 bramki i zaliczył 6 asyst. 30-latek w sezonie 2021/2022 został mistrzem Włoch, co jest największym sukcesem w jego dotychczasowej karierze. Przypomnijmy, że doświadczony zawodnik trafił na San Siro za niespełna 9 milionów euro z Empoli, skąd wypłynął na szerokie wody.