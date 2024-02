IMAGO / ZUMA Wire Na zdjęciu: Joan Laporta

FC Barcelona już rozgląda się za tanimi wzmocnieniami drugiej linii

Według Ekrema Konura i katalońskiego Sportu, mistrzowie Hiszpanii zamierzają zaoferować kontrakt Adrienowi Rabiotowi

W przeszłości Blaugrana już dwukrotnie interesowała się reprezentantem Francji

Rabiot ponownie na celowniku FC Barcelony

FC Barcelona musi latem wzmocnić swoją drugą linię. W drużynie brakuje klasycznego defensywnego pomocnika, ale i gracz potrafiący otwierającym podaniem stworzyć okazję kolegom będzie mile widziany w stolicy Katalonii. Delikatna sytuacja finansowa klubu sprawia jednak, że nadal musi on poszukiwać na rynku okazji.

Za przykład takiej uważa się Adriena Rabiota. Reprezentant Francji w przeszłości był już dwukrotnie łączony z przenosinami do Barcelony. Pierwszy raz miał miejsce w 2019 roku, drugi był całkiem niedawno. Reprezentant Francji długo łamał sobie głowę nad swoją przyszłością, aż wreszcie, w czerwcu 2023 roku zdecydował się przedłużyć umowę z Juventusem FC. Zanim do tego doszło, Duma Katalonii wysyłała sygnały, świadczące o zainteresowaniu.

Nowy kontrakt ze Starą Damą wygaśnie za kilka miesięcy. To oznacza, że 28-latek już rozgląda się za nowymi pracodawcami. Według Ekrema Konura, za którym informację podał kataloński Sport, Blaugrana zamierza ponownie powalczyć o względy Rabiota. Wiele jednak zależeć będzie od matki piłkarza, pełniącej jednocześnie rolę agentki. Mistrzowie Hiszpanii z pewnością nie będą w stanie przekonać pomocnika nierynkową propozycją pensji. Decyzja należeć będzie do piłkarza. Być może zechce on spróbować podbić kolejny kraj, w którym dotąd nie miał okazji występować.

Rabiot rozegrał w tym sezonie 23 spotkania we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich cztery bramki i trzy asysty.

