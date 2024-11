fot. Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta

Joshua Zirkzee znalazł się na liście życzeń Thiago Motty w Juve

Juventus latem obrał nowy kierunek i mocno się zmienił, aby dostosować się do oczekiwań trenera Thiago Motty. Personalnie w ekipie z Allianz Stadium doszło do rewolucji kadrowej. Tymczasem według Fichajes.net wkrótce możliwy jest kolejny transfer do Starej Damy z udziałem napastnika.

Źródło przekonuje, że Juventus rozgląda się nowymi graczami do ataku, nie będąc pewnym przyszłości Dusana Vlahovicia. Jednym z kandydatów do gry we włoskiej ekipie jest Joshua Zirkzee. Holender ostatniego lata dołączył do Manchesteru United z Bologni za ponad 40 milionów euro. Nie błyszczy jednak w ekipie z Premier League, jak to miało miejsce w szeregach Rossoblu. Tym samym możliwe, że niebawem zawodnik znów zmieni pracodawcę.

Aby jednak transakcja doszła do skutku, to klub z Turynu musi liczyć się z solidnym wydatkiem. Klub z Old Trafford podobno oczekuje za Zirkzee blisko 50 milionów euro. Pięciokrotny reprezentant Holandii w tej kampanii wystąpił w 17 meczach. Strzelił w nich jednego gola i zaliczył dwie asysty.

Zirkzee to wychowanek W Hekelingen, mający w swoim CV też takie kluby jak Bayern Monachium, Anderlecht. Gdyby trafił do Juventusu, to o miejsce w składzie mógłby też rywalizować Timothym Weah czy Arkadiuszem Milikiem.

