Alejandro Pagni / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez i Cristian Romero

Paris Saint-Germain poważnie zainteresowane Julianem Alvarezem

Paris Saint-Germain po odejściu Kyliana Mbappe do Realu Madryt musi znacznie wzmocnić linię ataku. Przez dłuższy czas z przeprowadzką na Parc des Princes był łączony Victor Osimhen z Napoli. Rozmowy w sprawie tego transferu jednak się przedłużają, co spowodowało, że mistrz Francji zwrócił uwagę na innego napastnika. Jak poinformował brytyjski portal “Caught Offside”, na celowniku PSG znalazł się Julian Alvarez z Manchesteru City.

Klub z Ligue 1 ma poważnie myśleć o sprowadzeniu 24-letniego Argentyńczyka, którego w ostatnich miesiącach przymierzano również do Chelsea oraz Atletico Madryt. Sam piłkarz nie wyklucza zmiany otoczenia, ponieważ na Etihad Stadium nie jest centralną postacią. Podstawowym napastnikiem u Pepa Guardioli jest bowiem Erling Haaland. Manchester City jest jednak bardzo zadowolony z Juliana Alvareza, który pełni rolę super-rezerwowego.

Poprzedni sezon w wykonaniu 33-krotnego reprezentanta Argentyny to 54 mecze, 19 bramek i 13 asyst. Mistrz świata z 2022 roku jest wyceniany przez serwis “Transfermarkt” na 90 milionów euro. Umowa zawodnika z The Citizens obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku, co na pewno nie ułatwi sprawy Paris Saint-Germain w ewentualnych negocjacjach.