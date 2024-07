Paris Saint-Germain przystępuje do działania. "Corriere dello Sport" informuje, że paryżanie złożyli ofertę w wysokości 200 milionów euro za duet gwiazdorów Napoli.

Kwaracchelia i Osimhen razem w PSG?

Paris Saint-Germain po odejściu Kyliana Mbappe szuka nowej gwiazdy, wokół której będzie można obudować całą ofensywę. Na przestrzeni ostatnich tygodni klub poważnie zainteresował się przede wszystkim Victorem Osimhenem oraz Chwiczą Kwaracchelią. Do tej pory mówiło się o sprowadzeniu jednej z dwóch gwiazd Napoli, natomiast “Corriere dello Sport” podało sensacyjną informację, że paryżanie złożyli astronomiczną ofertę za obu tych zawodników. Na stole włoskiego klubu wylądowała kwota w wysokości aż 200 milionów euro.

To ogromne pieniądze, ale Napoli za wszelką cenę chce zatrzymać na kolejny sezon gruzińskiego skrzydłowego. Antonio Conte uważa, że strata dwóch liderów ofensywy w jednym okienku byłaby sportową katastrofą, więc Aurelio De Laurentiis nie chce do tego dopuścić. Napoli utrzymuje, że Kwaracchelia nie jest na sprzedaż.

Włosi zupełnie inaczej podchodzą do tematu odejścia Osimhena, który przed końcem letniego okienka ma zmienić otoczenie. Napoli jest otwarte na negocjacje z PSG, ale nie ma mowy o transferze zabójczego duetu. Nigeryjczyk może jeszcze wylądować na Parc des Princes, natomiast zwleka z ostateczną decyzją. Marzą mu się przenosiny do Premier League, lecz żaden z angielskich klubów nie wykazuje gotowości do wydania tak dużej sumy. Osimhen ma także propozycje z Arabii Saudyjskiej, lecz woli kontynuować grę na najwyższym europejskim poziomie.