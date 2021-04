Paris Saint-Germain przygotowuje się już na ewentualne odejście Kyliana Mbappe, co może nastąpić już podczas najbliższego okna transferowego. Przyszłość reprezentanta Francji jest od dawna tematem intensywnych spekulacji, bowiem obu stronom na razie nie udało się dojść do porozumienia w sprawie przedłużenia kontraktu.

Obecna umowa 22-letniego napastnika z Paris Saint-Germain obowiązuje tylko do czerwca 2022 roku. Władze klubu z Parc des Princes nie ukrywają, że chciałyby zatrzymać Mbappe w drużynie na dłużej i robią wszystko, aby przekonać piłkarza do podpisania nowej umowy.

Rozmowy w tej sprawie prowadzone są od dawna, ale na chwilę obecną nic nie wskazuje na to, aby zakończyły się powodzeniem. Mbappe w dalszym ciągu nie podjął decyzji w sprawie swojej przyszłości i cały czas rozważa możliwość zmiany klubu już podczas letniego okna transferowego. Zawodnik nie ukrywa również, że obecnie chciałby się skupić na końcówce obecnego sezonu, w której PSG rywalizować będzie jeszcze na trzech frontach – w Ligue 1, Lidze Mistrzów i Pucharu Francji. W międzyczasie rozmowy z klubem prowadzić mają jego reprezentanci.

Trzech kandydatów do zastąpienia Mbappe

W Paryżu coraz mocniej biorą pod uwagę, że nie uda im się przekonać Mbappe do podpisania nowego kontraktu i ten odejdzie z klubu już latem. Dlatego też rozglądają się za kandydatami do jego zastąpienia. Według Telefoot PSG wytypowało już trzech potencjalnych następców.

Głównym kandydatem ma być zawodnik Liverpoolu Mohamed Salah, którego w Paryżu chętnie widzieliby katarscy właściciele PSG. W ubiegłym miesiącu miało już nawet dojść do pierwszych kontaktów pomiędzy klubem z Paryża, a przedstawicielami Salaha. Ewentualny transfer reprezentanta Egiptu wydaje się całkiem realny, biorąc również pod uwagę fakt, że jego kontrakt z The Reds obowiązuje do 2023 roku.

Dyrektor sportowy PSG Leonardo cały czas przygląda się również sytuacji Lionela Messiego. Argentyńczykowi z końcem czerwca wygasa obecna umowa z Barceloną i nadal nie wiadomo jaką decyzję podejmie w sprawie swojej przyszłości. Jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się, że jego rozstanie z Dumą Katalonii jest przesądzone, ale sytuacja uległa zmianie wraz z wygraniem wyborów prezydenckich przez Joana Laportę.

Trzecim kandydatem do wzmocnienia PSG jest Harry Kane. Reprezentanta Anglii bardzo dobrze z pracy w Tottenhamie Hospur zna obecny szkoleniowiec francuskiego klubu Mauricio Pochettino. Argentyńczyk miał nawet niedawno osobiście zadzwonić do Kane’a, aby poznać jego plany na kolejny sezon, szczególnie jeżeli Tottenham nie zakwalifikuje się do Ligi Mistrzów.