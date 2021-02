Źródło: The Mirror

Kylian Mbappe jest nieustannie łączony z opuszczeniem Paris Saint-Germain. Paryżanie choć robią wszystko, aby przekonać Francuza do pozostania w klubie, przygotowują się również na jego ewentualne odejście. Jak informuje The Mirro, wytypowali już kandydata na jego następcę. Jest nim napastnik Tottenhamu Hotspur Harry Kane.

Umowa Mbappe z PSG obowiązuje tylko do czerwca 2022 roku, ale klub z Parc des Princes rozpoczął już starania mające na celu jej przedłużenie. Utalentowany reprezentant Francji na razie nie podjął jednak decyzji w sprawie swojej przyszłości. Nie jest również tajemnicą, że Mbappe w swoim zespole chcieliby przedstawiciele Realu Madryt.

– Zawsze powtarzałem, że jestem tutaj szczęśliwy. Taki mecz sprawia, że jestem szczęśliwy jeszcze bardziej. Koszulka PSG jest jedną z tych, które są drogie mojemu sercu – mówił po niedawnym spotkaniu Ligi Mistrzów z Barceloną, w którym zdobył trzy gole. Nie oznacza to jednak, że pozostanie na dłużej w Paryżu. – Byłoby głupotą decydować o przyszłości na podstawie jednego meczu. Prawda jest taka, że chodzi o długoterminową refleksję – dodał.

Paris Saint-Germain nie ma pewności, czy uda się dojść z Mbappe do porozumienia w sprawie przedłużenia kontraktu. Jeżeli nie dojdzie do tego do końca obecnego sezonu, bardzo możliwe jest, że Francuz odejdzie z zespołu już latem.

Pochettino chce Kane

Tymczasem brytyjskie media informują, że szkoleniowiec PSG Mauricio Pochettino ma już swojego kandydata do zastąpienia 22-latka. Argentyńczyk chciałby mieć swojej drużynie dobrze sobie znanego snajpera Tottenhamu Hotspur Harry’ego Kane. Obaj mieli bowiem okazję współpracować podczas pobytu Pochettino w Londynie.

Nie ma również wątpliwości, że przenosiny Kane do Paryża byłyby możliwe tylko w przypadku odejścia z klubu Mbappe lub Brazylijczyka Neymara. Tottenham wycenia swojego piłkarza na 150 milionów funtów, czym chce odstraszyć potencjalnych nabywców. Obok PSG, zainteresowany reprezentantem Anglii jest również Manchester City. Wydaje się, że aktualnie tylko te kluby mogłyby sobie pozwolić na taki wydatek.

Przenosiny na Parc des Princes mogłyby być bardzo kuszące również dla samego napastnika. Nie tylko ze względu na osobę Pochettino, ale przede wszystkim na możliwość regularnego zdobywania trofeów. Takiej możliwości dotychczas nie miał w Tottenhamie, w którego barwach do tej pory rozegrał 228 spotkań w Premier League, zdobywając 156 bramek.