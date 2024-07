LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Nasser Al-Khelaifi

Osimhen i Neves rozmawiają z PSG, postęp w negocjacjach coraz bliżej

Paris Saint-Germain, choć okno transferowe trwa od trzech tygodni, wciąż nie przeprowadziło konkretnych wzmocnień. Jednym transferem francuskiego giganta było sprowadzenie rosyjskiego bramkarza – Matwieja Safonowa. Za byłego golkipera Krasnodaru zapłacili 20 milionów euro. Jednak najnowsze wieści dot. nowych transferów Paryżan sugerują, że lada moment do stolicy Francji może trafić dwóch nowych zawodników.

Nie jest tajemnicą, że PSG w letnim oknie transferowym chce sprowadzić Joao Nevesa oraz Victora Osimhena. Zainteresowanie władz klubu pomocnikiem Benfiki oraz napastnikiem Napoli jest coraz większe. Jak przekazał Fabrizio Romano w przyszłym tygodniu czerwono-niebiescy zamierzają przejść do konkretów i przyśpieszyć działania prowadzone do zamknięcia transakcji.

W obu przypadkach Paris Saint-Germain ustaliło warunki indywidualnych kontraktów z Nevesem i Osimhenem. Do szczęśliwego zakończenia brakuje im zaledwie zgody zarówno portugalskiego, jak i włoskiego zespołu. O ile transfer środkowego pomocnika nie będzie trudny do przeprowadzenia, to inaczej wygląda sytuacja w przypadku nigeryjskiego napastnika. Napoli nie jest skłonne sprzedać gracza za mniej niż 130 mln euro, bowiem tyle wynosi suma odstępnego w jego kontrakcie.

Neves w poprzednim sezonie rozegrał dla Benfiki aż 55 spotkań, w których zdobył 3 gole i zanotował 2 asysty. Z kolei Victor Osimhen może pochwalić się 17 trafieniami w 32 występach we wszystkich rozgrywkach.