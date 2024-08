PSG pracuje nad wypożyczeniem gwiazdy Manchesteru United

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford, Jadon Sancho i Erik ten Hag

PSG chce wypożyczyć Jadona Sancho z Manchesteru United

PSG w trakcie kampanii 2024/2p25 ma zamiar powalczyć o kolejne mistrzostwo Ligue 1. Jednocześnie stołeczna ekipa ma zamiar namieszać w europejskich pucharach, celując w triumf w Lidze Mistrzów. Władze klubu natomiast pracują nad budową kadry.

The Independent przekazać natomiast wieści, że PSG ma plan, aby wypożyczyć Jadona Sancho z Manchesteru United. Jednocześnie w ramach transakcji Manuel Ugarte może udać się w przeciwnym kierunku.

Źródło podaje, że działacze Czerwonych Diabłów są otwarci na rozstanie z angielskim zawodnikiem. Takie rozwiązanie miałoby pomóc klubowi z Old Trafford w poprawieniu sytuacji finansowej. Sancho natomiast ma być chętny na kontynuowanie kariery w lidze francuskiej.

Ciekawe jest natomiast to, że w trakcie rozmów z udziałem działaczy PSG i Man Utd omawiany miał być także temat przyszłości Marcusa Rashforda. Klub z Paryża jest od dłuższego czasu zainteresowany pozyskaniem skrzydłowego. Chociaż sama transakcja wydaje się mało prawdopodobna, to The Independent sugeruje, że we francuskiej ekipie jest nadzieja na dojście do porozumienia w sprawie transakcji.

24-letni piłkarza ma kontrakt ważny z Manchesterem United do końca czerwca 2026 roku. Rynkowa wartość piłkarza wynosi z kolei 30 milionów euro. Sancho, zanim trafił do angielskiej ekipy, to reprezentował barwy Borussii Dortmund.

