PSG pod presją. Piłkarz zdecydowany na transfer do Man Utd

Manuel Ugarte wywiera presję na PSG. Jak przekonuje Fabrizio Romano, pomocnik jest bardzo chętny na przenosiny do Manchesteru United.

DPPI Media / Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Nasser Al-Khelaifi i Erik ten Hag

Manuel Ugarte naciska na PSG, żeby trafić do Man Utd

Manchester United jako jeden z celów transferowych na letnie okno wskazał pozyskanie defensywnego pomocnika. Erik ten Hag miał problemy na tej pozycji przez niezbyt dobrą dyspozycję Casemiro oraz Scotta McTominaya.

Po przeanalizowaniu dostępnych opcji Czerwone Diabły zdecydowały się rozpocząć działania w kierunku transferu Manuela Ugarte. Piłkarz PSG nie do końca spełnił oczekiwania w sezonie 2023/2024 i dlatego mistrzowie Francji byliby skłonni go sprzedać. Jednak cena nie jest zachęcająca, bo Nasser Al-Khelaifi chciałby odzyskać całe 60 milionów euro, które wydano na Urugwajczyka w 2023 roku.

Manchester United w obliczu tych wymagań zdecydował się na wstrzymanie rozmów. Klub z Old Trafford nie ma zamiaru wydawać aż tak dużej sumy pieniędzy na defensywnego pomocnika. Tymczasem w mediach pojawiły się nowe wieści, które mogą świadczyć o przełomie.

Jak informuje Fabrizio Romano, Manuel Ugarte wywiera presję na włodarzach PSG. Urugwajczyk bardzo liczy na przenosiny do Manchesteru United, ale wszystko zależy od porozumienia klubów. Czerwone Diabły nalegają przede wszystkim na obniżenie ceny transferowej. Jeśli to nie nastąpi, to prawdopodobnie zdecydują się na poszukanie tańszej opcji.

