FC Barcelona stoi przed bardzo trudnym zadaniem wytransferowania Ousmane Dembele w ostatnim dniu okna transferowego. Jego pozyskaniem zainteresowane jest Paris Saint-Germain, ale według ostatnich doniesień przeprowadzenie transferu w styczniu nie będzie możliwe.

Kolejny klub odpadł z walki o pozyskanie Ousmane Dembele

Francuz od dawna był łączony z powrotem do ojczyzny. Jego pozyskaniem zainteresowane było Paris Saint-Germain

Klub z Parc des Princes woli poczekać do lata, kiedy Dembele będzie dostępny na zasadzie wolnego transferu

Negocjacje na linii PSG – Barcelona zakończone fiaskiem

Barcelona jest zdeterminowana do pozbycia się już teraz Dembele, z którym nie udało jej się dojść do porozumienia w sprawie przedłużenia kontraktu. Obecna umowa francuskiego skrzydłowego obowiązuje tylko do końca obecnego sezonu, co oznacza, że latem będzie dostępny na zasadzie wolnego transferu.

Przedstawiciele Dumy Katalonii zakomunikowali niedawno piłkarzowi, że jeżeli nie przedłuży kontraktu lub nie odejdzie z klubu przed zamknięciem okna transferowego, wiosnę spędzi na trybunach. Na chwilę obecną taki wariant wydaje się być najbardziej prawdopodobny.

Próby Barcelony wytransferowania Dembele na razie nie zakończyły się powodzeniem. Choć reprezentant Francji był łączony z kilkoma dużymi europejskimi klubami, to żaden z nich na razie nie zdecydował się po niego sięgnąć. Wśród nich miało być Paris Saint-Germain, którego przedstawiciele w ostatnich dniach prowadzili rozmowy z katalońskim klubem. Według francuskiego Le Parisien nic nie wskazuje na to, aby miały zakończyć się one powodzeniem.

Barcelona była gotowa oddać Dembele za 20 milionów euro, z kolei paryżanie byli gotowi oddać w rozliczeniu takich zawodników jak Angel Di Maria, Mauro Icardi i Juan Bernat. Porozumienia w tej sprawie jednak nie osiągnięto, a według ostatnich doniesień, PSG skłania się do poczekania z pozyskaniem Dembele do końca sezonu.

Według Le Parisien, w Paryżu temat transferu Dembele w styczniu został już zamknięty. Jedynym ruchem transferowym do którego mogłoby dojść na Parc des Princes jest odejście Layvina Kurzawy.

