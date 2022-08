Pressfocus Na zdjęciu: Milan Skriniar

Milan Skriniar był transferowym celem numer jeden na lato 2022 PSG. I choć władze Interu Mediolan odrzuciły ofertę mistrzów Francji za słowackiego obrońcę, ci wciąż wierzą w powodzenie tego transferu.

Pierwsza oferta PSG w wysokości 60 mln euro została odrzucona przez Inter Mediolan

Nerrazzurich za swojego gracza oczekiwali bowiem 80 mln euro

W Paryżu liczą jednak na to, że w końcówce letniego okna transferowego, działacze wicemistrzów Włoch zmienią zdanie

PSG liczy na zmianę stanowiska Interu

PSG oferował 60 mln euro za Milana Skriniara. Klub z Parku Książąt był już dogadany ze słowackim defensorem w sprawie warunków indywidualnych i do szczęścia potrzebna była już tylko zgoda Interu Mediolan. Dla Nerrazzurich jednak propozycja mistrzów Francji była nie do przyjęcia. Na San Siro oczekiwano bowiem kwoty o 20 mln euro wyższej.

Na moment PSG więc odpuściło starania o 27-latka, ale Le Parisien donosi, że w ostatnim czasie ponownie kontaktowano się z mediolańczykami. Paryżanie jednak nie zwiększyli swojej oferty. Liczą bowiem na to, że Nerrazzurich skuszą się na 60 mln euro, w związku z faktem, że 54-krotnemu reprezentantowi Słowacji 30 czerwca 2023 kończy się kontrakt, zatem będzie to ostatnia szansa aby na nim godnie zarobić.

W Paryżu wychodzą również z założenia, że 80 mln euro to kwota zdecydowanie za wysoka jak na gracza, którego umowa jest bliska wygaśnięcia. Za przykład podają transfery Julesa Kounde do FC Barcelona albo Kalidou Koulibaly do Chelsea FC, którzy zostali kupienie za znacznie mniejsze pieniądze.

