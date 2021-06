Paris Saint-Germain przyspiesza działania związane ze sprowadzeniem Gianluigiego Donnarummy. Foot Mercato informuje, że w ostatnich godzinach nasilił się kontakt między dyrektorem sportowym paryżan, a agentem Włocha.

PSG jest blisko pozyskania Georginio Wijnalduma

Paryżanie chcą jednak dopiąć kolejny transfer

Klub ze stolicy Francji intensyfikuje negocjacje z agentem Gianluigiego Donnarummy

PSG chce uprzedzić konkurencję

Kilka, a nawet kilkanaście miesięcy trwały spekulacje na temat przyszłości Gianluigiego Donnarummy. 22-latek nie przedłużył wygasającej wraz z końcem czerwca umowy, która wiąże go z Milanem. Tym samym od 1 lipca nie trzeba będzie płacić mediolańczykom za jego transfer. Sytuacja ta powoduje, że włoski bramkarz stał się obiektem zainteresowań czołowych klubów na świecie. W wyścigu o jego sprowadzenie biorą udział między innymi Juventus, czy Barcelona. Wymieniano także Romę. Kluby te może uprzedzić jednak Paris Saint-Germain.

Foot Mercato informuje, że w ostatnich godzinach nasilił się kontakt między dyrektorem sportowym, a agentem Donnarummy. Mino Raiola z pewnością będzie chciał wynegocjować dla swojego klienta jak najkorzystniejsze warunki finansowe. Paryżanie mają konieczne fundusze i chcą mieć 22-letniego piłkarza w swoich szeregach, chociaż ich barw broni już Keylor Navas.

W Paryżu nie próżnują na rynku transferowym

Dziś (6 czerwca) pojawiły się także informacje, że PSG dokona wzmocnienia w środku pola. Francuski zespół ma wzmocnić Georginio Wijnaldum. Holender nie przedłuży wygasającej w czerwcu umowy z Liverpoolem. 30-latek był już jedną nogą w Barcelonie, ale na ostatniej prostej do gry wkroczyli paryżanie. Pomocnika osobiście przekonać miał Mauricio Pochettino. Argentyńczyk chciał sprowadzić go do swojej drużyny, gdy prowadził Tottenham. Wiele wskazuje na to, że obaj panowie w końcu będą mieli okazję do współpracy.

