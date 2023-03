Źródło: The Mirror

Manuel Ugarte od jakiegoś czasu wyróżnia się w lidze portugalskiej, co dostrzegają angielskie kluby. Defensywny pomocnik niedawno wzbudzał zainteresowanie Newcastle United, a teraz media informują, że 21-latkowi poważnie przygląda się także Tottenham Hotspur.

PressFocus Na zdjęciu: Manuel Ugarte

Manuel Ugarte to bardzo przyszłościowy pomocnik z Urugwaju

Sporting Lizbona chciałby przedłużyć umowę ze swoim piłkarzem

21-latek może kosztować nawet 60-80 mln euro, jeśli wzrośnie jego klauzula

Tottenham chciałby sprowadzić Ugarte, Newcastle również w grze

Według brytyjskiej gazety “The Mirror”, Tottenham Hotspur jest poważnie zainteresowany nabyciem usług Manuela Ugarte w najbliższym letnim oknie transferowym z zamiarem zwiększenia rotacji w środku pola. Urugwajski pomocnik, mający zaledwie 21 lat, w tym sezonie stał się kluczowym zawodnikiem Sportingu Lizbona.

Jego występy były rewelacyjne do tego stopnia, że znalazł się na celowniku kilku wielkich klubów w Europie. Koguty chcą wykorzystać swoje dobre relacje ze Sportingiem Lizbona, aby podpisać kontrakt z utalentowanym piłkarzem. Umowa Manuela Ugarte z obecnym zespołem wygasa latem 2026 roku, a cena Urugwajczyka oscyluje wokół 25 milionów euro.

Gdyby jednak Sporting Lizbona namówił defensywnego pomocnika do przedłużenia współpracy, to klauzula wykupu w jego kontrakcie wzrosłaby do 60-80 mln euro.

Manuel Ugarte, którego bacznie monitoruje też m.in. Newcastle United, w trwającej kampanii pojawił się na boisku 37 razy. Co warto podkreślić, Lwy zagrają w ćwierćfinale Ligi Europy.