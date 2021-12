PressFocus Na zdjęciu: Mauro Icardi

Mauricio Pochettino narzeka, że ma zbyt wielu zawodników w drużynie Paris Saint-Germain. Klub zamierza uszczuplić kadrę Argentyńczyka, a zimą ze stolicy Francji może odejść nawet siedmiu graczy.

Mauricio Pochettino uważa, że ma zbyt wielu zawodników w swojej kadrze

Paris Saint-Germain zamierza zatem zimą pozwolić odejść graczom mającym niewielkie szanse na regularne występy

Na liście transferowej mają się znaleźć np.: Mauro Icardi, Sergio Rico czy Rafinha

Siedmiu zawodników na wylocie z PSG

Podczas, gdy niektóre zespoły cierpią na niedostatek klasowych zawodników, w Paris Saint-Germain pojawił się kłopot bogactwa. Mauricio Pochettino sygnalizował, że ma w kadrze zbyt wielu graczy, którym nie może zapewnić regularnych występów w swojej drużynie.

Rzecz jasna był to też znak dla wschodzących gwiazd pokroju Xaviego Simonsa, by ponownie zastanowić się nad swoją przyszłością w stolicy Francji. Obecnie jednak klub chce skupić się na kwestiach bieżących, a nie tych dotyczących najbliższych kilku lat. Nasser Al-Khelaifi zamierza bowiem zimą pozbyć się aż siedmiu graczy, narzekających na brak minut.

Największym nazwiskiem spośród nich jest z pewnością to należące do Mauro Icardiego. Argentyńczyk nie może liczyć na minuty przy gwiazdorsko obsadzonym ataku swej drużyny, dlatego sam pali się do odejścia. Niedawno pisaliśmy jednak, że napastnik nie wzbudza póki co większego zainteresowania na rynku.

Abdou Diallo nie może konkurować z nowym nabytkiem, Nuno Mendesem i Juanem Bernatem na lewej stronie defensywy. W tej samej sytuacji znajduje się Layvin Kurzawa. Obaj defensorzy poszukają sobie nowych pracodawców.

Podobnie wygląda sytuacja graczy na innych pozycjach: Colina Dagby (prawego obrońcy) i Juniora Diny (środkowego pomocnika). Przy ogromnej konkurencji muszą poszukać minut gdzie indziej.

Sergio Rico również musi poszukać ewakuacji z Paryża. Gianluigi Donnarumma nie jest zadowolony z dzielenia się miejscem między słupkami z Keylorem Navasem, więc klub z pewnością nie potrzebuje trzeciego niezadowolonego golkipera.

