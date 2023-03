Umowa N'Golo Kante z Chelsea wygasa już 30 czerwca 2023 roku, ale zdaje się, że obie strony są blisko przedłużenia współpracy. PSG mimo wszystko do końca będzie naciskać na defensywnego pomocnika, aby ten przeprowadził się do Paryża.

PressFocus Na zdjęciu: N'Golo Kante

N’Golo Kante wkrótce powinien podpisać nową umowę z Chelsea

Paris Saint-Germain wciąż jednak ma nadzieję na transfer pomocnika

Doświadczony Francuz stoi przed bardzo ważną decyzją w swojej karierze

Perspektywa powrotu do ojczyzny skusi Kante? Chelsea pewna swego

Zgodnie z najnowszymi informacjami angielskich mediów, Chelsea jest na dobrej drodze do przedłużenia kontraktu z N’Golo Kante. Defensywny pomocnik wraca już do zdrowia po poważnej kontuzji i wkrótce ma podpisać nową umowę z The Blues.

Przypomnijmy, że obecne porozumienie pomiędzy stronami kończy się 30 czerwca 2023 roku, a to oznacza, że 31-latek podczas letniego okienka mógłby być do wzięcia za darmo. Nowy kontrakt 53-krotnego reprezentanta Trójkolorowych z Chelsea miałby obowiązywać do 30 czerwca 2025 roku i zawierać opcję przedłużenia umowy o kolejny sezon.

Paris Saint-Germain ciągle ma jednak nadzieję, że mistrz świata z 2018 roku ostatecznie nie złoży podpisu i na zasadzie wolnego transferu trafi do Paryża.

N’Golo Kante podczas aktualnej kampanii rozegrał tylko dwa spotkania, bo pauzował z powodu urazu. Jego powrót na boisko zbliża się jednak wielkimi krokami.