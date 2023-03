fot. PressFocus Na zdjęciu: Tottenham Hotspur

Trwa poszukiwanie nowego menedżera w Tottenhamie Hotspur

Sky Sport przekonuje, że pod uwagę branych jest czterech kandydatów

W gronie trenerów przymierzanych do pracy w The Spurs są: Mauricio Pochettino, Julian Nagelsmann, czy Luis Enrique

Tottenham bierze pod uwagę wielki powrót

Tottenham Hotspur w tej kampanii wciąż liczy się w grze o miejsce premiowane grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Tymczasem ciekawe nazwiska lawirują w kontekście londyńskiej ekipy.

Sky Sport przekonuje, że na szczycie listy życzeń Tottenhamu jest Mauricio Pochettino. Argentyńczyk w przeszłości był już menedżerem The Spurs, doprowadzając tę ekipę do finału Ligi Mistrzów. To jednak nie jedyna opcja dla londyńskiego klubu.

Innymi wariantami dla Tottenhamu są Julian Nagelsmann, Luis Enrique, czy Zinedine Zidane. Włoscy dziennikarze wyrażają przekonanie, że z wymienionej czwórki wyłoniony zostanie następca Antonio Conte w londyńskim klubie.

Włoski trener ma natomiast plan, aby wrócić do pracy w Serie A. Decyzję ma jednak podjąć dopiero latem. Na razie chce odpocząć przez kilka miesięcy. Conte za pośrednictwem mediów społecznościowych podziękował za pracę w Tottenhamie.

“Piłka nożna to pasja. Bardzo dziękuję The Spurs, którzy docenili i podzielali moją pasję oraz mój intensywny sposób doświadczania futbolu. Szczególne myśli kieruję do fanów, którzy zawsze okazali mi wsparcie i uznanie – słuchanie ich śpiewających moje imię byłoniezwykłym przeżyciem. Nasza wspólna podróż dobiegła końca. Życzę wszystkiego najlepszego na przyszłość” – przekazał Włoch na Instagramie.

